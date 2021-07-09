У міністерстві закликають владу Білорусі припинити репресії проти громадян та звільнити усіх політв'язнів.

Міністерство закордонних справ України засуджує катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українські дипломати були на постійному зв'язку з Рабешком після його звільнення, і посприяли йому, аби безпечно залишити територію Білорусі.

"Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в'язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - наголосили у МЗС.

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Рабешко після звільнення заявив про катування білоруськими силовиками.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 3 липня за місцем проживання в Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.

"За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ятеро співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо. За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - повідомляли правозахисники.

7 липня Ніколенко повідомив, що білоруські силовики відпустили Рабешка. "За інформацією Посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко 3 липня був затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня його було звільнено", - зазначив Ніколенко.

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Автор: Тетяна Поляковська