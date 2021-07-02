У міністерстві заявляють, що від такого рішення постраждає насамперед білоруський народ.

Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - наголосив речник.

За його словами, політика Української держави "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права".

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"Натомість, позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей", - наголосив Ніколенко.

"Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - заявив Ніколенко.

Лукашенко доручив перекрити кордон з Україною: подробиці

Відповідну заяву Лукашенко зробив у п'ятницю, 2 липня.

«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив він.

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Автор: Віталій Саєнко