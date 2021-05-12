Депутат з ОПЗЖ вчергове публічно вилаявся.

Одіозний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який нещодавно захистив кандидатську дисертацію, відзначився сексистським висловлюванням.

Сьогодні, під час брифінгу під Офісом генпрокурора, куди він прийшов з партійним лідером Віктором Медведчуком, Кива використав нецензурну лексику з сексистським підтекстом. Як пише ТСН, нардеп грубо відреагував на запитання журналіста про причетність Медведчука до передавання родовища "Глибока" в Криму окупантам. Подібні звинувачення від СБУ та ОГП Кива назвав необгрунтованими.

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"На паркані іноді х*й написано, але це не значить, що туди баби кидаються. Говорити можна все, що завгодно", - заявив він.

Примітно, що схожу лексику Кива використовував раніше. За даними ЗМІ, в лютому 2020 року, коментуючи інформацію про своє листування з російським політиком Жириновським, Кива сказав журналістам: "Ви дуже вузько мислите. Людина підписана в мене як "Жирік"... Володимир Вольфович і це може бути хто завгодно. На паркані ось теж х*й написано, але це не означає, що на нього треба сідати".

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Автор: Юрій Годован