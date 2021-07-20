Для ухвалення рішень за них мають проголосувати мінімум 226 народних депутатів.

На позачерговому засіданні Верховної Ради України зареєструвалося лише 99 депутатів: перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук пояснив, що так можна.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання в залі зареєструвалося 99 нардепів.

Як відомо, для ухвалення рішень за них мають проголосувати мінімум 226 народних депутатів.

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Пузійчук зауважив, що відповідно до Регламенту ВР "розгляд законопроекту, не лише прийняття, а й розгляд, має здійснюватися повноважним складом Верховної Ради України".

Читайте такожРазумков анонсував масове звільнення міністрів

"Відповідно до частини першої статті 47 Регламенту Верховної Ради, Верховна Рада приймає рішення більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу. І аналогічне положення закріплене у 91 статті Конституції. На сьогоднішній день ми бачимо, що в залі зареєстровано всього 99 депутатів. Тому ми не можемо зараз розглядати проекти постанов. Адже процедура прийняття Верховною Радою законів включає не лише натискання кнопки під час голосування, а й процедуру розгляду", - пояснив він.

На це Стефанчук зазначив, що у Регламенті ВР "лише у 1994 році була стаття 4.5.2, яка чітко регламентувала прив'язаність можливості проведення засідань залежно від наявного кворуму".

"Після цього ні в Регламенті 2006-го, ні в Регламенті 2008-го, ні в Регламенті 2010-го року, яким ми зараз користуємося, немає залежності повноважності Верховної Ради щодо кількості депутатів, які знаходяться (в сесійній залі - УНІАН)", - сказав він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська