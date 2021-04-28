Кого саме - заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказати не зміг.

Заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів уряду на одній із позачергових сесій. Також планують призначити міністра енергетики.

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Про це Стефанчук повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я вам скажу так: рішення будуть прийняті, але тільки тоді, коли за них проголосують 226 народних депутатів. Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики. Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра", - зазначив Стефанчук.

Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити.

"Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається. Крім того, наголошується, що кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

Сам Степанов прокоментував інформацію про свою можливу відставку, яку раніше знову поширили ЗМІ. Чиновник стверджує, що інформація про відставку поширюється понад півроку і зараз, за його словами, цю тему активізував нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Я рік борюся з епідемією і з "ковідом", а вони рік борються зі мною. Висновки робіть самі", - резюмував він.

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Автор: Вікторія Гордієнко