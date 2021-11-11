Із місця події вилучили пластикову ємність із залишками запальної суміші.

На Рівненщині сьогодні вночі підпалили автомобіль, який належить рівнянину, народному депутату від фракції "Слуга народу" Олександру Аліксійчуку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області, інцидент стався у місті Дубно близько другої години ночі. Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на території приватного господарства.

"Наразі встановлено, що невідома особа проникла на подвір’я та кинула під іномарку запальну суміш. 46-річний дубенчанин, який користувався автівкою, самотужки загасив полум’я", - йдеться у повідомленні.

Із місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Читайте такожНа Рівненщині чоловіку винесли вирок за зґвалтування 13-річної падчерки, яка народила від ньогоЗа словами керівника відділу комунікації ГУ НП в області Марії Юстицької, наразі ще не з’ясовано, як довго автомобіль перебував у користуванні жителя міста Дубно, та які мотиви скоєння злочину.

У поліції кореспонденту УНІАН підтвердили, що автівка належить народному депутату Олександру Аліксійчуку.

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Автор: Петро Хромих