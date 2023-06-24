Літак, перебуваючи над Росією, вимкнув транспондери, а увімкнув їх назад лише над Калмикією.

В турецькому місті Бодрум вночі 24 червня приземлився літак самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Бізнес-джет сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з країни і зараз перебуває у небі над Туреччиною", - повідомляє Radarbox.

Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15. Додамо, що літак, перебуваючи над Росією, вимкнув транспондери, а увімкнув їх назад лише над Калмикією.

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Нагадаємо, що сотні громадян Білорусі, які залишили країну після масових протестів 2020 року, нібито проходять бойову підготовку в Польщі, щоб повалити режим Лукашенка.

Заколот в Росії і ситуація в Білорусі

23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу в держзраді. "Кухар Путіна" зі своїм військом вирушив брати Ростов, а також інші російські міста.

Станом на ранок 24 червня в Москві скасували усі масові заходи, а на вулицях міста з'явилося багато вантажівок, бронетехніки та силовиків.

Нещодавно Росія розмістила у Білорусі тактичну ядерну зброю.

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