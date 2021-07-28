Відповідні запобіжні заходи сторона обвинувачення просить обрати у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять суд арештувати екс-президента Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, відповідне клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою сторона обвинувачення скерувала до Вищого антикорупційного суду сьогодні.

У відомстві нагадали, що Януковичі є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії екс-президента кваліфіковані за ч.5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина — за ч.5 ст.27 (пособництво), ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 ККУ.

Читайте такожКива шкодує, що Янукович у 2014 році не давив його танкомЗазначається, що НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1,5 тис. томів.

Справа щодо "Межигір'я"

У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою Януковича у справі про заволодіння "Межигір’ям".

Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010-го по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано Печерським райсудом у липні 2015 року.

На початку липня 2018 року Печерський райсуд Києва передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: Антоніна Доломанжи