Михайло Кулиняк – скрипаль за освітою, у 2010-2012 роках очолював міністерство культури в уряді Миколи Азарова.

Колишній міністр культури уряду Азарова Михайло Кулиняк, який наразі претендує на посаду директора Мистецького Арсеналу (МА), обізвав противників своєї кандидатури «козльонками» і порадив їм очиститися у Києво-Печерській Лаврі.

Про це він написав у Facebook.

Екс-глава Мінкульту зазначив, що для перемоги йому забракло одного голосу від спеціалізованої комісії у Державному управлінні справами 6 липня, тому він візьме участь у повторному конкурсі.

На своїй сторінці у соцмережі Кулиняк обурився, що «нормально спілкувалися» тільки троє учасників конкурсу, інших він звинуватив у тому, що ті «навіть собачої будки у своєму житті не збудували», «вели себе, як хазяї життя, які мають право критикувати та когось принижувати».

«Ну і звичайно, не обійшлося без коментарів таких собі козльонків, які, ставши лузерами, пишуть, не розуміючи, що завжди треба шукати проблеми в собі насамперед. Приходьте козльонки до Лаври, виженемо з вас бісів», – заявив Кулиняк.

Після безуспішного конкурсу екс-директор Довженко-Центру Іван Козленко, який відмовився брати участь у переобранні через політичні процеси, звинуватив Кулиняка, що той знову «вигулькнув зі смердючого багна минулого»: «За Януковича він не мав жодної суб'єктності й був лише маріонеткою, функція котрої була підтримувати клептократичний механізм в робочому стані».

Михайло Кулиняк – скрипаль за освітою, у 2010-2012 роках очолював міністерство культури в уряді Миколи Азарова. У 2013-2014 роках був гендиректором Національного палацу мистецтв «Україна». Пізніше став директором Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В інтерв'ю, яке Кулиняк дав журналістам Суспільне напередодні конкурсу, кандидат сказав, що не проходив люстрацію, бо був звільнений у 2012 році з посади голови Мінкульту: «Після того працював у палаці культури "Україна". Це не була люстраційна посада. Зараз я працюю на викладацькій посаді, це не потребує люстрації. А щодо того, я вже її пройшов, знаєте, дуже давно, психологічно. З іншої сторони, я не вважаю, що як міністр культури робив щось таке, що призвело, як написано в законі, до узурпації влади Януковичем. Я перераховував деякі речі, які я робив. Крім того, ми прийняли закон про культуру, звільнили національний культурний продукт від ПДВ і ще багато речей. Я не думаю, що це ті речі, які підпадають під люстрацію. Автоматично я знаходжуся під нею, але час майже сплив з 2012 року. Ця посада в "Мистецькому арсеналі" не відноситься до посад, які підпадають під люстрацію».

Читайте також"Ніхто не вірив, що ми підемо проти Медведчука": Венедиктова дала інтерв'ю естонському ЗМІКонкурс на директора МА

До участі в конкурсі запрошувались особи, що володіють державною мовою, мають вищу освіту, щонайменше три роки стажу роботи у сфері культури і досвід роботи на керівних посадах в інших сферах.

Зараз серйозно розглядається фінансування реставрації Арсеналу наступного року. Установа власними силами довела до фіналу розробку проекту реставрації і кошторис попри те, що минулого року ДУС відмовилося фінансувати ці заходи.

Серед претендентів: кандидатка мистецтвознавства Ольга Балашова; засновник і організатор фестивалю Kyiv Art Week Євген Березницький; режисерка, засновниця ГО "Я-ДІЮ" Ольга Данилюк; співзасновниця та режисерка Театру Єсіних Алла; директор Арсеналу у 2007-2010 роках, голова Піклувальної ради Трипільської культури України Ігор Дідковський; директорка Арсеналу у 2010-2016 роках Наталія Заболотна; магістерка державного управління Національної академії держуправління Ірина Кислян; міністр культури у 2010-2012 роках, директор Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Михайло Кулиняк; директор Палацу "Україна" у 2014-2019 роках Роман Недзельський; директорка Арсеналу з 2016 року Олеся Островська-Люта.

"Мистецький Арсенал" - виставковий та мистецький комплекс, який відкрився 2007 року у будівлі Київського Арсеналу. Її побудували наприкінці XVIII сторіччя як приміщення для виробництва та ремонту гармат.

Після реконструкції 2006-2007 років "Мистецький Арсенал" став одним з культурних центрів - тут проводять фестивалі, скульптурні та антикварні салони, виставки художників, графіків та фотографів, а також чимало суспільних заходів. З 2011 року у "Арсеналі" відбуваються щорічні фестивалі "Книжковий Арсенал" (у 2020 році фестиваль не відбувся через пандемію).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська