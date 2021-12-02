Країни Західних Балкан наразі ближчі, аби вступити в ЄС, а відносини з Україною продовжать ґрунтуватися на основі втілення Угоди про асоціацію.

У Європейській комісії заявили, що наразі про вступ України до Європейського Союзу не йдеться.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Не очікується приєднання України до ЄС. Йдеться про західні Балкани, не Україну. Це сусідня країна-партнер, з якої ми розвиваємо партнерство в рамках Угоди про асоціацію. Ми знаємо про її європейські прагнення. Ми розвинули це партнерство як частина Угоди про асоціацію, яка є найбільш амбіційною з угод про асоціацію, які ми маємо з сусідніми країнами. Зараз ми працюємо на основі Угоди про асоціацію з Україною", - сказав Стано.

Читайте такожМи не клуб для обраних: Дуда висловився за розширення ЄС, маючи на увазі УкраїнуЯк повідомляв УНІАН, 11 вересня на той момент президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна перебуває на відстані "світлових років" від виконання критеріїв для вступу до Європейського Союзу. Кальюлайд вказала, у період її президенства, впродовж п'яти років, Україна не продемонструвала прогресу у виконанні Копенгагенських критеріїв.

Своєю чергою Кулеба заявив, що Євросоюз політично не готовий надати Україні членство, і це питання не стосується впровадження реформ.

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Автор: Віталій Саєнко