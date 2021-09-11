За словами Керсті Кальюлайд, у період її президенства за 5 років Україна не продемонструвала прогресу.

Президентка Естонської Республіки Керсті Кальюлайд переконана, що Україна перебуває на відстані "світлових років" від виконання критеріїв для вступу до Європейського Союзу.

Про це Кальюлайд заявила під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

"Європейський Союз не дуже єдиний у тому, як ми бачимо майбутню співпрацю між Україною і Європейським Союзом", - зауважила Кальюлайд.

Президент Естонії зазначила, що особисто відстоює позицію, аби надати можливість країнам "Східного партнерства" наблизитися до Євросоюзу.

Вона додала, що досі існують можливості для співпраці з Україною в рамках Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з метою посилення економічних відносин і спільного розвитку економіки.

Водночас президентка Естонії вважає, що існує проблема.

"Ви досі на відстані "світлових років" від виконання Копенгагенських критеріїв (що надають право вступу до Євросоюз - УНІАН)", - заявила Кальюлайд.

За словами президентки Естонії, в період її президенства впродовж п'яти років Україна не продемонструвала прогресу і не просунулася вперед у виконанні Копенгагенських критеріїв.

"Зближення з Європейським Союзом відбувається лише тоді, коли ви їх виконуєте", - констатувала вона.

Читайте такожБез України НАТО і Євросоюз будуть втрачати й слабшати - ЗеленськийУ зв'язку з цим Кальюлайд розповіла історію однієї естонської компанії, яка цього літа була близькою до укладення в Україні вигідної цифрової трансформаційної угоди. Зокрема, за її словами, до цієї компанії звернувся адвокат, який не розсекретив прізвище свого клієнта, але чітко просив "поділитися бізнесом для того, аби рухатися далі у співпраці".

"Я нагадувала вашим олігархам, що вартість їхніх власних активів збільшиться, якщо ці активи будуть прозорими. Проте вони не прозорі, тому що вартість їхніх активів залежить від політичної ситуації та зв'язків з політиками у країні", - наголосила Кальюлайд.

Вона зазначила, що вікно можливостей для вступу до ЄС відкривається на короткий період, але передумова - Копенгагенські критерії.

"Ви не можете розпочати виконувати їх, коли вікно можливостей відкрите, бо буде занадто пізно. Якщо воно відкривається о дев'ятій ранку, то воно закривається о 10:15. Саме так історія навчила нас думати. Я дійсно сподіваюся на європейське майбутнє для України", - наголосила вона.

У серпні в інтерв'ю українським журналістам Кальюлайд заявила, що Україні знадобиться 20 років, щоб бути готовою до вступу в ЄС. Окрім того, за словами президентки Естонії, Українська держава не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Кальюлайд також закликала громадян своєї країни не інвестувати в Україну.

Натомість віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила у заяві Кальюлайд щодо 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

З 21 лютого 2019 року незворотний курс України на вступ до ЄС та НАТО закріплено в Конституції.

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Автор: Віталій Саєнко