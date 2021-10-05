Богуцька спробувала виправдати плани "слуг" відправити Разумкова у відставку, але нарвалася на критику від екс-глави ОП.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан і нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька посварилися в соцмережі через коментар першої про можливу відставку спікера ВР Дмитра Разумкова.

Пост Богуцької

Все почалося з того, що Богуцька написала довгий пост, в якому, серед іншого, описала свою думку щодо відкликання Разумкова з нинішньої посади. Вона підтвердила, що саме Разумков запросив її на з'їзд "слуг", де її внесли в партійний список на вибори. При цьому вносив її туди безпосередньо Богдан, запевняє Богуцька.

Згодом, пише вона, Разумков нібито почав будувати свій політичний проект, а з президентом Зеленським у його різні думки з ключових питань.

"У мене теж буває інше. Особливо щодо антиковідних заходів. Але я нікому його не нав'язую і не збираю голоси в мою підтримку. І я не спікер. Разумкова на місце спікера делегувала фракція. (Монокоаліція). Вона може його відкликати і призначити іншого", - стверджує вона.

Відповідь Богдана

У коментарях екс-глава ОП жорстко відреагував на частину посту Богуцької, що стосується Разумкова. Зокрема, він написав, що "зробив помилку, коли покликав її в список".

"І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Ліза, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе гидко. Відписався", - відповів їй Богдан.

Відставка Разумкова: що відомо

Сьогодні, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення двох пленарних засідань. За словами першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка, 4 жовтня на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягали. У "СН" вважають, що таким чином спікер грубо порушив Регламент ВР.

2 жовтня в "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР.

Передбачається, що відставку Разумкова депутати розглядатимуть у четвер, 7 жовтня.

Автор: Юрій Годован