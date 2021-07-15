Остаточне рішення - за президентом.

Народний депутат від "Слуги народу", екс-кандидат у мери Києва Ірина Верещук заявила про готовність очолити Міністерство оборони України у разі надходження відповідної пропозиції.

Про це Верещук, яка очолює підкомітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявила в ефірі каналу "Україна 24".

При цьому вона пояснила, що остаточне рішення - за президентом.

"Таке рішення виключно залежить від верховного Головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, рано", - сказала нардеп.

На питання про те, якщо їй надійде пропозиція очолити Міноборони, Верещук відповіла ствердно.

Як відомо, зараз оборонне відомство очолює Андрій Таран. Раніше він розповів про проведення реформ у військовій сфері й деякий опір всередині системи. Таран висловив думку, що Україна, враховуючи, зокрема, і зміни всередині структури її Збройних сил, "можливо, навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни НАТО". Міністр запевнив, що в Україні вже є "західна" культура і підходи у військовій сфері.

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Автор: Юрій Годован