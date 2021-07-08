Також міністр оборони України Андрій Таран висловився за посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про проведення реформ у військовій сфері та деякий спротив всередині системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна у сильнішій європейській та євроатлантичній родині", яка проходить у Вільнюсі (Литва).

Говорячи про проведення реформ в оборонній сфері, міністр зауважив, що цей процес триває, проте у нього є "певні неузгодженості з військовим керівництвом".

Таран висловив думку, що Україна, з огляду, зокрема, і на зміни всередині структури її Збройних сил, "можливо, навіть ближча до НАТО, ніж деякі країни НАТО".

Міністр запевнив, що в Україні вже є "західна" культура і підходи у військовій сфері.

"Я знаю одного офіцера, який випустився з американського військового інституту і який зараз є бригадним командиром. Я відвідав його підрозділ, він мене дуже вразив. Вони намагаються встановити ту саму військову культуру, яку він побачив у США. Тобто, цей процес іде, і дуже багато прикладів таких. Але, тим не менше, існує велика кількість офіцерів, які не мають такого підходу, і ми працюємо, намагаємося переконати їх, щоб вони зрозуміли, що майбутнє належить тим офіцерам, які мають інший тип військового мислення. Військового мислення, яке засноване на стандартах НАТО", - розповів Таран.

Читайте такожЗ осені Україна почне вести підготовку офіцерів за стандартами НАТО

Він також висловився за посилення демократичного цивільного контролю у військовій сфері.

"Я відчуваю, що є опір у Генеральному штабі від військових. Вони намагаються опиратися тим змінам, що ми пропонуємо до військової культури. Але я вірю, що це просто через брак законодавства", - сказав міністр.

При цьому він нагадав, що необхідні законопроекти вже розроблено та подано до парламенту.

"Вже незабаром, як ми сподіваємося, парламент втілить ці зміни в життя, зробить їх легітимними. І нарешті ми дістанемо інструментарій, що дасть нам змогу мати правдивий цивільний контроль над Збройними силами", - підсумував Таран.

Членство України в НАТО

9 лютого 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська