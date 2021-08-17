Депутат входить до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

Народний депутат від "Слуги народу" Оксана Гринчук задекларувала придбання автомобіля Infiniti QX50 за 212 тисяч гривень. Цей преміальний кросовер був внесений в декларацію як "сільгосптехніка".

Карта з інформацією про суттєві зміни в майновому стані Гринчук опубліковано на сайті НАЗК. Дата подання інформації - 2 серпня.

Згідно з наведеними даними, автомобіль був придбаний 25 липня у Колчанової Ірини Олександрівни.

Примітно, що вартість нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні перевищує мільйон гривень. Автомобілі з пробігом на б/в ринку коштують приблизно вдвічі дешевше. Судячи з даних з онлайн-майданчиків, вартість підтриманого QX50 наразі становить близько 20 тисяч доларів (приблизно півмільйона гривень).

Гринчук була обрана в Раду за списком СН під номером 67, до виборів 2019 року працювала менеджером в ТОВ "Бізнес-центр "Буковина". Раніше працювала в секторі маркетингу в "Київстарі".

Входить до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

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Автор: Дмитро Захаров