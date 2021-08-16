Канцлер ФРН побуває у Києві 22 серпня - за день до першого саміту "Кримської платформи".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ, однак не буде присутня на саміті "Кримської платформи", який пройде наступного дня.

Як пояснює нардеп від провладної фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, "зради" в цьому немає - участь Меркель у саміті не залежить від того, чи успішним буде візит. Про це депутат сказала в ефірі 24 каналу.

"У неї все розписано по годинах. Вона не може залишатися так, як вона хоче, дивлячись на успішність візиту. Тут емоції зайві", - каже "слуга народу".

Вона також заперечила, що відсутність Меркель на заході може бути пов'язана з тиском з боку РФ.

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"А те, що вона буде 22 серпня в Україні? Невже ви думаєте, що від того, де вона буде 23 серпня залежить, чи на неї тиснуть? Звісно, що ні", - сказала Верещук.

Тезу про те, що Росія може тиснути на Меркель Верещук назвала приземленою й категорично відкинула таку можливість.

Візит Меркель до Києва

Раніше повідомлялося, що 22 серпня Ангела Меркель відвідає Київ з офіційним візитом і зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Пізніше з'ясувалося, що канцлер ФРН 20 серпня прибуде до Москви і поспілкується з Володимиром Путіним.

У Верховній Раді вже назвали "плюс" того, що Меркель спочатку спілкуватиметься президентом Росії.

Автор: Юрій Годован