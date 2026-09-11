Нардепа засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією

Його також тимчасово позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

Народного депутата України Олександра Юрченка засудили до 9 років позбавлення волі за хабарництво. Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у п'ятницю, 11 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок народному депутату України IX скликання.

Його визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (стаття 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 369-2 (стаття 369-2 - зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Водночас його було звільнено від відбування покарання за ч. 2 ст. 369-2 ККУ у звʼязку із закінченням строків давності.

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У САП зауважили, що в цій частині обвинувачення суд за результатами судового розгляду перекваліфікував дії нардепа з ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України (стаття 369 - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) на ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Вирок суду

Так, вироком суду йому було призначено остаточне покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на три роки та з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив рішення залишити без змін застосований до депутата запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 3 млн грн.

Вирок суду набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

У САП нагадали, що в межах досудового розслідування було встановлено, що народний депутат у завуальованій формі попросив через посередника надати йому 13 тисяч доларів неправомірної вигоди за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами" та 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів - членів відповідного комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання нардепом через посередника першої частини цих коштів.

26-27 серпня 2020-го була запланована передача другої частини коштів. Але подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Посереднику в передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) повідомили про підозру 10 вересня 2020 року, а депутату - 17 вересня цього ж року. Обвинувальний акт у справі було направлено до суду у серпні 2021-го.

Заяви Юрченка щодо справи та депутатства

Як повідомляв УНІАН, на фоні цієї справи у вересні 2020 року Юрченка було виключено з фракції "Слуга народу".

Тоді ж, після виходу із СІЗО, він заявив, що не вчиняв жодного злочину і натякнув на "сміттєву мафію". Він також збирався довести свою непричетність до інкримінованих йому правопорушень.

Згодом Юрченко заявив, що не збирається складати депутатський мандат і продовжуватиме працювати у Верховній Раді України.

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