Суд виніс вирок одіозному екснардепу Деркачу: скільки років дали

Нардеп кількох парламентських скликань визнаний винним у державній зраді та незаконному збагаченні.

Народного депутата III-IX скликань Верховної Ради визнано винуватим у державній зраді та незаконному збагаченні і засуджено до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). При цьому прізвище нардепа не фігурує, але відомо, що мова йде про Андрія Деркача, який у 2022 році втік у Росію і став там сенатором та "героєм".

Сьогодні, 13 липня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату. "Його визнано винуватим в одержанні у 2020 році $567 тис. від розвідувального органу РФ за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію країни на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі США, а також ускладнення інтеграції до Євросоюзу та НАТО", - зазначили в САП.

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Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 Кримінального кодексу і призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією майна.

Справа нардепа Андрія Деркача

Як повідомляв УНІАН, колишній нардеп та ексчлен "Партії регіонів" Андрій Деркач отримав звання "героя Росії". Він є сенатором від російської Астраханської області, тобто член Ради Федерації.

У 2000-х роках Деркач очолював "Енергоатом".

27 жовтня 2022 року в Україні суд заочно заарештував Деркача у справі про держзраду і незаконне збагачення. За даними слідства, він входив в агентурну мережу російського ГРУ і займався "створенням низки приватних охоронних підприємств, щоб використовувати їх для швидкого захоплення України".

Раніше у США заявляли, що Деркач понад 10 років був активним російським агентом. Уже 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що екснардепа позбавлено українського громадянства.

Цікаво, що батько Андрія Деркача – Леонід Деркач з квітня 1998 року до лютого 2001 року очолював Службу безпеки України.

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