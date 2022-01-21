За час спільної роботи подальші перспективи України ввійти до Північноатлантичного Альянсу стануть яснішими, впевнені у Кабміні.

НАТО запросило Україну разом з іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року. Документ визначатиме політику НАТО на все наступне десятиліття.

Про це після поїздки до штаб-квартири Альянсу повідомила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

На її переконання, за час спільної роботи подальші перспективи України ввійти до Північноатлантичного Альянсу стануть яснішими.

"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", – зазначила Стефанішина.

Читайте такожЦе буде дуже потужна війна, і всі зазнають втрат – Зеленський оцінив ризик вторгнення РФНагадаємо, у січні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.

Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.

Вас також можуть зацікавити новини: