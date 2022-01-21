Раніше Москва виступила проти прийняття Фінляндії та Швеції до складу НАТО.

Прем’єр Болгарії Кирил Петков відповів на вимоги Росії вивести війська Альянсу з країни.

Слова глави болгарського уряду цитує Reuters.

"Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організовувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", – відповів Петков.

Він наголосив, що Північноатлантичний договір не передбачає вибіркову чи обмежену колективну оборону будь-кого з членів НАТО.

Читайте такожІспанія направила кораблі НАТО у Чорне море через ризик вторгнення Росії (відео)Раніше у МЗС Росії заявили, що вимагатимуть від НАТО "повернутися до конфігурації 1997 року" і вивести свої війська з Румунії та Болгарії. В організації Північноатлантичного договору ще раз відповіли, що "не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили".

Свої претензії Москва також висувала щодо вступу в Альянс Швеції та Фінляндії, а також вимагає від Альянсу та США "гарантій" невступу України.

Під час переговорів в Женеві у НАТО відхилили претензії росіян, заявивши, що політику "відкритих дверей" вирішуватимуть безпосередньо члени Північноатлантичного договору.

За результатами перемовин заступник глави МЗС РФ поскаржився на "непробивну позицію" сторін щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, у грудні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.

Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.

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