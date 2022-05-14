12 травня у Верховній Раді було оголошено ліквідацію фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Для позбавлення мандатів народних депутатів з колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" необхідно вносити зміни до Конституції України.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є вихід з цієї ситуації, але він достатньо складний, - потрібно внести зміни до Конституції України, а саме доповнити статтею про позбавлення колаборантів депутатських повноважень", - сказав він.

Водночас Корнієнко нагадав, що іноді треба ухвалювати "політичні рішення".

"Ми маємо діяти в правовому полі, звичайно, але в історії Верховної Ради багатьох скликань були політичні та політико-правові рішення. Наприклад, коли Януковича відсторонювали, то це було більше політичне рішення", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "ОПЗЖ" та ще понад десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ", а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Тоді перший віце-спікер Корнієнко повідомив, що від "ОПЗЖ" лишилося орієнтовно 34 депутати, і вони всі стали позафракційними.

Пізніше у ВР депутати, які входили до фракції "ОПЗЖ", створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 депутатів (у фракції раніше було 44). В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати з колишньої фракції "ОПЗЖ" не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої "ОПЗЖ" повинні не перейменовуватися і створювати нові групи, а вибачитися перед українцями та піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися у майбутні склади парламенту.

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