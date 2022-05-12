Її розпустили, оскільки кількість депутатів фракції складає менше 17 депутатів.

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Про це повідомляють нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, а також "Українська правда".

"Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно ліквідована! П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем", - написав Гончаренко.

За даними кореспондента УП, про ліквідацію фракції сьогодні з трибуни оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Фракцію офіційно розпущено, оскільки їхня чисельність складає менш як 17 депутатів (стільки налічує найменша фракція нинішнього скликання - "Голос").

Нагадаємо, що ОПЗЖ відродилася у парламенті під новою назвою - депутатська група "Платформа за життя та мир". До неї увійшли члени колишньої фракції ОПЗЖ - партії, забороненої рішенням РНБО.

Ліквідація ОПЗЖ: що відомо

14 квітня у Раді було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ".

20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій. Причина - зв'язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, ОПЗЖ і "Партія Шарія". Після повномасштабного вторгнення РФ низка депутатів від ОПЗЖ покинули країну.

Зазначимо, до складу ОПЗЖ входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

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