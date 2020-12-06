За словами президента, Україна ніколи не буде заощаджувати на власній армії та безпеці країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня реформа оборонного сектора України безпрецедентна за масштабом і амбіціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.

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"Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні ветерани, дорогі захисники, міцне і боєздатне українське військо - це запорука свободи та незалежності України. І триваюча реформа оборони - безпрецедентна за масштабом і амбіціями", - сказав президент.

Глава держави нагадав, що цього року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що, за його словами, є визнанням досягнень нашої країни.

"Це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом. В рамках цього ж руху бюджет на оборону став найбільшим за часи незалежності України", - сказав він і додав, що Україна ніколи не буде заощаджувати на власній армії та безпеці.

Президент зазначив, що мета країни - також постійно нарощувати боєздатність військово-морського флоту та об'єктів військово-морської інфраструктури.

Також він зазначив, що у 2021 році запланована поставка у війська великої кількості озброєння і техніки. "У 2021 році нами заплановано поставки в Збройні Сили України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського і бронетанкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів", - сказав він.

"Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу. Військо, яке захистить Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Заради нашого майбутнього, заради миру в Україні", - додав президент.

День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України».

Привітання Зеленського

6 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з професійним святом - Днем Збройних Сил України.

Зеленський також заявив про те, що розвиток ЗСУ вимагає серйозних фінансових вкладень.

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Автор: Ігор Орел