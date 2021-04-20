Оксана Маркарова полетіла до Вашингтона / фото УНІАН
Нова посол України в США Оксана Маркарова вирушила на роботу до Вашингтона.
Про це сама Маркарова написала у своєму Facebook.
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"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (квитком в одну сторону). Відсьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - вказала вона, показавши фото свого дипломатичного паспорта.
Призначення Маркарової на посаду посла
- 20 листопада Кулеба заявив, що запропонував Зеленському призначити новим послом України в США екс-міністра фінансів Маркарову.
- Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з 8 червня 2018 року до 4 березня 2020.
- 25 лютого, президент призначив Маркарову послом України в США.
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