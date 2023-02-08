Люди мають бути готові почати працювати негайно після звільнення українського півострова, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили вже починати готувати кадровий резерв для деокупованого в майбутньому півострова Крим.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - очільниця відомства Ірина Верещук у Telegram. За її словами, сьогодні відбулася розширена міжвідомча нарада з питань деокупації та реінтеграції Криму із залученням експертної спільноти.

"Ростов, Москву та Казань нам не треба. Але Крим - не віддамо", - наголосила Верещук.

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Вона зазначила, що на нараді ухвалили рішення починати готувати кадровий резерв для українського півострова. "Люди мають бути готові почати працювати негайно після його деокупації", - підкреслила міністр.

Звільнення Криму - новини, які сьогодні варто знати

Київ вирішів боротися за всі свої землі, які захопила Росія, у тому числі - за Крим. У січні західні ЗМІ дізналися, що американська влада може надати українській стороні озброєння, необхідне для повної деокупації півострова.

Полковник запасу Збройних сил України Роман Світан говорив, що Крим можна звільнити за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.

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