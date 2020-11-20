За перемогу на повторному голосуванні 15 листопада боролися чинний мер від «Батьківщини» та кандидат від «ЄС».

У Сумах за результатами повторного голосування на виборах міського голови обрано мером Олександра Лисенка.

Про це повідомляється на сайті Сумської міської ради.

"Визнати обраним Сумським міським головою Лисенка Олександра Миколайовича, який за результатами голосування виборців отримав найбільшу порівняно з іншим кандидатом на посаду кількість голосів виборців", - йдеться в постанові Сумської ТВК.

Згідно з протоколом про результати голосування, за Лисенка віддали свої голоси 26 тис. 446 виборців (60,32%).

Участь у голосуванні 15 листопада взяли 43 тис. 836 виборців із 229 тис. 971, що були включені до виборчих списків.

Вибори мера у Сумах

15 листопада в Сумах відбулося повторне голосування на виборах міського голови, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів виборців.

У другий тур виборів потрапили чинний Сумський міський голова, кандидат від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Олександр Лисенко та кандидат від партії «Європейська солідарність» Вадим Акпєров.

За офіційними результатами першого туру виборів, за Лисенка віддали голосів 28 тис. 877 (44,2%) виборців, за Акпєрова – 9 тис. 609 (14,71%).

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Автор: Юлія Петриченко