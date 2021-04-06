Детективи НАБУ проводили у будівлі Окружного адмінсуду Києва слідчі та процесуальні дії.

Брата скандального судді ОАСК Павла Вовка затримали при спробі взяти 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Слідство.інфо з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначається, що детективів НАБУ журналісти помітили у будівлі Окружного адмінсуду Києва.

Водночас сам Павло Вовк, який не з'являвся до суду щодо обрання запобіжного заходу в рамках відкритих проти нього кримінальних справ, у Facebook підтвердив обшуки НАБУ в суді.

Справа проти ОАСК та Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.

15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.

17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

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Автор: Яна Ставська