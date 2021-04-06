Слідство.інфо: брата скандального судді спіймали на спробі отримати хабар / slidstvo.info

Брата скандального судді ОАСК Павла Вовка затримали при спробі взяти 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Слідство.інфо з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначається, що детективів НАБУ журналісти помітили у будівлі Окружного адмінсуду Києва.

Водночас сам Павло Вовк, який не з'являвся до суду щодо обрання запобіжного заходу в рамках відкритих проти нього кримінальних справ, у Facebook підтвердив обшуки НАБУ в суді.

Справа проти ОАСК та Вовка

  • 17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.
  • За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.
  • 1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.
  • 3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.
  • Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.
  • 15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.
  • 17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

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Автор: Яна Ставська