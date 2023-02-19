Представники України братимуть участь у переговорах з партнерами щодо реформування ОБСЄ.

Українська делегація не братиме участь у роботі Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), але братиме участь у переговорах з партнерами щодо реформування організації.

Про це повідомила член української парламентської делегації, народний депутат фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у ефірі інформаційного телемарафону. "Ми не будемо брати участь в офіційних заходах Парламентської асамблеї жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами, щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала вона.

За її словами, у Парламентській асамблеї працюють політики, які у своїх парламентах приймають рішення переважною більшістю голосів, а не консенсусом.

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"Тому, коли одна чи дві країни можуть заблокувати всі рішення, це є фактично глухий кут для будь-якої міжнародної організації, де є таке правило. Тому, ми працюємо разом з нашими партнерами над реформою Парламентської асамблеї ОБСЄ", - пояснила Кравчук.

Вона також зазначила, що австрійська сторона видала візи російським злочинцям, пропагандистам та робітникам спецслужб.

"Австрія видала візи 61 росіянину. Там не тільки парламентарі, які є воєнними злочинцями. Це Толстой, Слуцький (депутати Держдуми РФ - УНІАН), які постійно закликають до геноциду українців. Але там ціла купа спецслужби, пропагандистів, які приїдуть використовувати засідання Парламентської асамблеї просто як декорації. Ми разом з українською громадою працюємо над протестами біля території Хобургу, де це буде проходити, щоб це не ставало нормою. Але ми самі не будемо перебувати на засіданні", - сказала Кравчук.

Крім того, народний депутат від фракції партії "Голос" та член делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Ярослав Юрчишин зазначив, що неучасть української делегації, а також активна позиція партнерів України з країн Балтії, центральної Європи, Великої Британії та інших країн має на меті взагалі позбавити Росію можливості виступати на цьому майданчику.

"З іншого боку, спільна позиція української делегації та української влади про те, що ми не можемо освячувати своєю присутністю фактично пропагандистські заходи. Ми маємо використати Парламентську асамблею для того, щоб донести нашу позицію. А на полях це зробити буде набагато легше та правильніше, ніж коли ми будемо в залі слухати, навіть протестуючи, блокуючи, створюючи якісь перепони, російські наративи", - наголосив Юрчишин.

Варто зазначити, що засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться 24 лютого у Відні.

Важливі новини щодо співпраці України з ОБСЄ - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про звернення до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі та парламентів її держав-учасниць щодо неприпустимості участі членів парламенту Російської Федерації в роботі статутних органів Асамблеї (№8396).

Раніше - у січні, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг закликав "зберігати почуття міри" щодо РФ. Чиновник також розкритикував те, що очільника російського МЗС Сергія Лаврова не запросили на зустріч ОБСЄ у Польщі.

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