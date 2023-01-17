Глава МЗС розкритикував рішення про недопуск Сергія Лаврова на засідання ОБСЄ в Польщі.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг закликав "зберігати почуття міри" щодо Росії.

Таку заяву він зробив в ході конференції французького університету Sciences Po в Парижі, пише Kronen Zeitung. За його словами, не можна "переступити межу", ввівши заборону на видачу віз для 144 мільйонів росіян, оскільки Росія залишиться частиною європейської історії та культури.

Міністр зазначив, що у нього немає ніяких сумнівів у повній підтримці України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. "Жорстока агресивна війна, спровокована Росією, - це безумство. У той же час ми також повинні думати про те, що буде завтра, через тиждень і через місяці", - сказав Шалленберг.

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Він розкритикував і те, що главу МЗС РФ Сергія Лаврова не запросили на зустріч ОБСЄ в Польщі.

"Тому що європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде в майбутньому включати Росію як постійного члена Радбезу ООН і як ядерну державу. Організацію з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) треба зберегти, це один з небагатьох майданчиків, на яких сидять російські дипломати. І вони повинні вислуховувати наші аргументи і нашу різку критику агресивної війни Росії", - додав міністр.

Позиція Австрії у війні

Як відомо, навесні канцлер Австрії Карл Нехаммер прибув до Москви і особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Нехаммер заявив, що хотів подивитися йому в очі і розповісти, що побачив у Бучі.

Пізніше канцлер розповів, що не отримав від розмови позитивних вражень і налаштований песимістично, оскільки Путін "перейшов до військової логіки".

У серпні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Угорщина та Австрія є єдиними країнами ЄС, які відмовилися передати Україні зброю.

Нещодавно австрійське видання Der Standard повідомило, що чиновники провінції Тіроль без дозволу влади України відправили до Москви українських підлітків.

Нагадаємо, що Австрія обіцяла продовжити дію розпорядження про тимчасового захисту біженців з України до березня 2024 року.

Також повідомлялося, що Австрія перерахує до Фонду енергетичної підтримки України 5 мільйонів євро.

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