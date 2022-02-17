Вона заявила, що Захід хоче "втягнути Росію у війну".

Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН одіозну проросійську діячку Тетяну Монтян.

Засідання було присвячено реалізації Мінських угод.

Монтян заявила, що Київ ніколи не збирався виконувати Мінські угоди, а лише брав перерву, щоб зміцнити армію і спробувати відбити самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" силою.

"Вони не те що не хочуть розмовляти з республіками, вони не хочуть розмовляти й з громадським суспільством всередині країни", - сказала Монтян.

Читайте такожУкраїна не вестиме переговори з бойовиками - ЗеленськийЗа її словами, Захід "хоче натравити київський режим на республіки" та "втягнути Росію у війну". Також вона звинуватила Україну в обстрілі 100 тисяч людей.

"Я впевнена, що захід дозволяє Києву не виконувати Мінські угоди. Не варто говорити, що Київ є самостійним. Це колонія колективного Заходу у якій все вирішують люди, які прийшли зовні, які влаштували Майдан, держпереворот і захопили мою країну у рабство", - заявила вона.

У соцмережах вже відреагували на її виступ. Користувачі обурені, що Монтян виступає від імені "громадянського суспільства України" з антиукраїнськими закликами.

Це ж Тетяна Монтян. Та, яка вільно їздить на окуповані території. І ось вона зараз буде висловлювати "нашу" позицію щодо виконання мінських домовленостей. Чекаємо на провокацію?

Я перепрошую, а що в Радбезі ООН робить Тетяна Монтян? В якості кого вона там? Що це? Хто її туди запросив?

Росіяни притягли гібридну зброю особливо великого калібру – кого б ви думали - Тетяну Монтян.

За даними "Миротворця", Монтян надає допомогу бойовикам та терористам, а також бере участь в інформаційних операціях проти України.

На сайті вказано, що вона закликала до зриву мобілізації, припиненню опору російської агресії та вбивства українських громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: