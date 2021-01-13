Прокурорами Офісу генерального прокурора розпочато кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил РФ за фактом підбурювання до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, високопосадовець ЗС РФ у березні 2014 року умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави, схиляв військовослужбовців Збройних сил України до вчинення державної зради.
«Погрожуючи застосуванням військовослужбовцями Збройних сил країни-окупанта фізичного насильства та зброї, він змушував декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту», - йдеться в повідомленні.
Максимальна санкція за вчинення вказаного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Хронологія окупації Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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