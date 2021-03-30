У середині березня окупанти відпрацювали висадку повітряного та морського десантів двома батальйонними тактичними групами за підтримки артилерії.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація за час окупації Криму наростила міжвидове об’єднання військ до 32,7 тис. військових.

Читайте такожВ рамках реформи ЗСУ в армії скорочується 17 генеральських посад - ХомчакЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради.

«За час окупації півострова Крим Росія здійснила нарощування міжвидового об’єднання військ збройних сил РФ, яке зараз становить близько 32 тис. 700 військових», - зазначив він.

За словами Хомчака, в середині березня цього року на полігоні «Опук» відпрацьовано заходи бойової підготовки з питань висадки повітряного та морського десантів двома батальйонними тактичними групами за підтримки артилерії. Після закінчення навчань зазначені підрозділи були залишені в районі полігону.

«Додатково відмічено нарощування угруповання за рахунок переміщення ще п'яти батальйонних тактичних груп», - додав головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: Костянтин Гончаров