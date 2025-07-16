Водночас, наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила провадження за фактами, викладеними у матеріалах ЗМІ про можливі зловживання посадовими особами АРМА. У цій історії фігурує родина Ольги Стефанішиної. Вона відсьогодні є виконувачем обов’язків віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерки юстиції України. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела у правоохоронних органах.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато провадження за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди". Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено", - йдеться у повідомленні.

Водночас, досудове розслідування триває.

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При цьому, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, САП відкрила кримінальне провадження проти Ольги Стефанішиної. За словами депутата, її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального Кодексу України).

Розслідування про сім'ю Стефанішиної

Як йдеться у розслідуванні інтернет-видання "Українська правда", у березні 2025 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності. Цієї компанією є консорціум "КАМпарітет". Новий управитель може бути пов'язаний із родиною Ольги Стефанішиної. При цьому, це вже четвертий актив, який отримала одна і та сама компанія.

Джерела "Української правди" переконують, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин, у минулому році знайшов "ключі від АРМА". Він представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління. У матеріалі "УП" йшлося про те, що Стефанішина бере колишнього чоловіка на свої зустрічі, хоча вони вже як кілька років є розчуленими.

Разом з тим, як відреагувала Стефанішина на це розслідування у соціальній мережі Facebook, її здивувала "маніакальна спроба" вплести її у справи колишнього чоловіка, з яким у неї "контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей". Стефанішина наголосила:

"Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років пов’язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин - це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому".

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, сьогодні,16 липня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду. Відповідно, тепер Ольга Стефанішина є виконувачем обов’язків на посаді віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерки юстиції.

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