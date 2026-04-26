Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту

Стефанішина написала, що "пощастило тим, хто був поряд з українцями".

Посолка України у США Ольга Стефанішина, яка була присутня на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні під час інциденту зі стріляниною, виклала пост на Facebook, у якому показала фото з місця події.

"Спроба замаху на президента США Д. Трампа. З президентом та першою леді США все гаразд", - написала Стефанішина.

Вона додала, що стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати, а також виклала фото за кілька хвилин до та після інциденту. На другому фото Стефанішина ховається за столом, вочевидь, чекаючи на евакуацію.

При цьому посолка, коментуючи інцидент, також написала досить дивну фразу.

"Пощастило тим, хто був поряд з українцями", - йдеться у пості.

Незрозуміло, що мала на увазі Стефанішина, і, судячи з коментарів під постом, ця фраза багатьом здалася дивною.

Стрілянина на урочистій вечері з Трампом

Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому невідомий чоловік зі зброєю спробував прорватися до бального залу, де перебували президент США Дональд Трамп з дружиною та інші вищі чиновники, і відкрив вогонь із дробовика по співробітниках служби безпеки.

Нападкика оперативно обеззброїли, а всіх гостей евакуювали.

Згодом стало відомо, що стрілець - 31-річний шкільний вчитель із Каліфорнії. Коул Аллен. Поліція вважає, що він діяв самостійно, спільників у нього не було.

