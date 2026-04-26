Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту

Посолка України у США Ольга Стефанішина, яка була присутня на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні під час інциденту зі стріляниною, виклала пост на Facebook, у якому показала фото з місця події.

"Спроба замаху на президента США Д. Трампа. З президентом та першою леді США все гаразд", - написала Стефанішина.

Вона додала, що стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати, а також виклала фото за кілька хвилин до та після інциденту. На другому фото Стефанішина ховається за столом, вочевидь, чекаючи на евакуацію.

Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту
Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту

При цьому посолка, коментуючи інцидент, також написала досить дивну фразу.

"Пощастило тим, хто був поряд з українцями", - йдеться у пості.

Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту

Незрозуміло, що мала на увазі Стефанішина, і, судячи з коментарів під постом, ця фраза багатьом здалася дивною.

Стрілянина на урочистій вечері Трампа: Стефанішина показала фото з місця інциденту

Стрілянина на урочистій вечері з Трампом

Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому невідомий чоловік зі зброєю спробував прорватися до бального залу, де перебували президент США Дональд Трамп з дружиною та інші вищі чиновники, і відкрив вогонь із дробовика по співробітниках служби безпеки.

Нападкика оперативно обеззброїли, а всіх гостей евакуювали.

Згодом стало відомо, що стрілець - 31-річний шкільний вчитель із Каліфорнії. Коул Аллен. Поліція вважає, що він діяв самостійно, спільників у нього не було.

