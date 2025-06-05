Натомість, українські дипломати закликають російського диктатора погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню і відмовитися від нереалістичних ультиматумів.

Напередодні російський диктатор у телефонній розмові поскаржився президенту США на українську операцію "Павутина", внаслідок якої Росія втратила десятки літаків стратегічної авіації. В Міністерстві закордонних справ України закликали Путіна "припинити скиглити". Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - сказано у заяві.

Як наголошують дипломати, Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України всупереч статті 2 (п. 4) Статуту ООН.

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Разом з тим, міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях чітко передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН.

"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - наголошується у заяві.

Також в МЗС зауважують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями.

"Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна - країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські - актами самозахисту", - підкреслюється у заяві.

Як звертають увагу дипломати, Росія завдає ударів здебільшого по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.

"Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", - наголошується у заяві.

Операція "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спеціальну операцію "Павутина", підготовка до якої тривала понад півтора року. Під час реалізації цієї операції дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Ці літаки базувались на чотирьох аеродромах.

Пізніше під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін пообіцяв помститися за українську атаку на російські аеродроми.

За даними ЗМІ, Росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах.

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