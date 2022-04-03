Глава МЗС вимагає запровадити ембарго на російську нафту, газ і вугілля, а також відключити інші російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що наразі п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу, який скоро запровадять, є заслабким і неспівмірним російським злочинам в Україні.

Про це глава МЗС сказав у відеозверненні у мікроблозі Twitter.

"В останні тижні ви можливо помітили, що Європейський Союз досі намагається з труднощами схвалити п'ятий пакет санкцій. Я знаю, що цей пакет з'явиться, але я хочу надіслати чіткий сигнал. Я роблю це через офіційні канали, але я також хочу зробити це публічно. П'ятий пакет, яким він є зараз, є невідповідним для відповіді на російський злочин і російську агресію", - наголосив Кулеба.

Міністр заявив, що знає, які санкції передбачає цей п'ятий пакет.

"І якщо ми побачимо схвалення цього пакету таким, яким він є зараз, то ми повинні будемо публічно вийти і зробити об'єктивну, неупереджену оцінку неадекватності реакції на ситуацію на місці", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що санкції ЄС мають бути посилені.

"П'ятий пакет повинен включати нові російські банки, від'єднані від SWIFT, заходи із застосування ембарго на російську нафту, газ і вугілля, а також закриття портів ЄС для російських суден і товарів", - заявив Кулеба.

Також він висловив аналогічну вимогу до міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", які зустрінуться наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС щодо Росії, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій.

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