Засідання Верховної Ради проходило в закритому режимі.

Верховна Рада України схвалила закон про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію" (реєстр. № 7113).

Як передає кореспондент УНІАН, на сайті парламенту наразі немає інформації, скільки депутатів підтримали ухвалення цього законопроекту, адже засідання відбувалося в закритому режимі.

Народні депутати проголосували за підтримку указу Володимира Зеленського від 24 лютого 2022 року №66/2022 "Про загальну мобілізацію"

Загальна мобілізація: що відомо

25 лютого Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

"У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Оголосити та провести загальну мобілізацію.

Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської. Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва", - йдеться в документі.

Зазначається, що мобілізація проводиться упродовж 90 діб із дня набрання чинності цим указом.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Генеральному штабу Збройних сил України необхідно визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

Службі безпеки України потрібно здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

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