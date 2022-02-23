Громадян просять користуватися лише перевіреною інформацією.

СБУ закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати чутки й фейки, що виходять від ворога, який таким чином прагне посіяти паніку.

Про це СБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється й аналогічний "наказ" Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із "порадою" покинути зону ООС", - йдеться в повідомленні.

Також у СБУ підкреслюють, що всі ці повідомлення не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України.

"Кіберфахівці СБУ системно відстежують інформаційне поле, фіксують фейки та вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності. Водночас ми закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати чутки. Завдання агресора - посіяти паніку, наше - зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації", - підсумовується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Південного воєнного округу РФ заявили про вбивство п'яти осіб - нібито "українських диверсантів" - які намагалися прорватися до Росії з території України. Також стверджувалося, що російські військові знищили дві БМП української армії, висунуті для "евакуації ДРГ". Україна спростувала ці фейки Міноборони РФ.

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