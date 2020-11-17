Позивач Віктор Шарій просить суд зобов'язати Міністерство юстиції звернутися до суду із позовом про заборону "Партії Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Про це повідомляє прес-служба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України», - йдеться у повідомленні.

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Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії «Партія Шарія». Серед інших вимог позову - зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії, і вважає, «що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди», сказано у дописі.

Суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Раніше стало відомо, що у Мін'юсті ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія.

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Автор: Дмитро Хилюк