Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на повідомлення про можливу допомогу від Росії ядерній програмі Ірану.
"Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, – це підтвердження формування нової осі. Це вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу. Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - написав Подоляк у мікроблозі Twitter.
Співпраця Росії та Ірану: що відомо
У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.
У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.
Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.
1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.
В українській розвідці розповіли, чи отримала Росія іранські балістичні ракети.