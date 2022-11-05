Михайло Подоляк наголосив, що така співпраця цих країн вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на повідомлення про можливу допомогу від Росії ядерній програмі Ірану.

"Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, – це підтвердження формування нової осі. Це вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу. Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - написав Подоляк у мікроблозі Twitter.

Співпраця Росії та Ірану: що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.

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У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.

В українській розвідці розповіли, чи отримала Росія іранські балістичні ракети.