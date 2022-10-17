Євросоюз шукатиме конкретні докази участі Ірану у війні проти України, сказав головний європейський дипломат.

Європейський Союз може прийняти рішення про запровадння нових санкцій проти Ірану через те, що Росія вранці, 17 жовтня, атакувала іранськими дронами Київ.

Про можливе ухвалення рішення щодо обмежувальних заходів проти Ірану повідомили два дипломати, які взяли участь у підготовці зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі, пише Reuters.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже прибув на захід і сказав журналістам, що об'єднання держав буде шукати докази того, що Іран бере участь у війні проти України.

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"Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану у війні проти України - Ред.)", - поділився головний дипломат Євросоюзу.

Боррель додав, що у зустрічі братиме участь глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Масована атака Києва іранськими дронами 17 жовтня - найважливіші новини

РФ вранці запустила на Київ багато дронів-камікадзе - у бік столиці летіло 28 іранських безпілотників.

Сили протиповітряної оборони України збили більшість дронів. У столиці є 5 "прильотів".

Зокрема, внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Були госпіталізовані три людини. Пізніше кількість жертв зросла до двох.

Крім того, був приліт в районі Центрального залізничного вокзалу.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удари супротивника по столиці. Глава держави заявив, що на окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а на українців - перемога.

Росія використовує проти України іранські безпілотники - важливі новини

У середині серпня з'явилася інформація, що Росія купила в Ірану тисячу безпілотників, зокрема, дрони-камікадзе.

Володимир Зеленський говорив, що за даними української розвідки, Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 безпілотників. Армія України вже не раз збивала іранські дрони, а один навіть з'явився на її озброєнні.

У той же час Іран стверджує, що не продавав Росії свої безпілотники.

Довідка УНІАН. Іран вже перебуває під санкціями через те, що його влада використовувала ядерні технології у військових цілях. Зокрема, Іран не може купувати значну частину військової продукції.

США в 1979 році запровали санкції проти Ірану - після того, як відбулася ісламська революція. У 1995 році обмежувальні заходи проти іранської сторони розширили.

Рада Безпеки ООН в 2006 році своєю резолюцією зажадала від Ірану згорнути програму збагачення урану.

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