Очільник іспанського уряду пообіцяв підтримку українській державі.

Іспанія анонсувала новий пакет допомоги Україні на 55 млн євро.

Як пише іспанське видання El Mundo, про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу перед українським парламентом. Анонсувавши новий пакет допомоги, Санчес пообіцяв подальшу підтримку України "незалежно від ціни".

"Я хотів вам сказати, що ми з вами будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав він.

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Зазначається, що іспанський прем'єр прибув до Києва з офіційним візитом у день початку головування країни в Раді ЄС. "Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", - зауважив Санчес.

Пізніше сьогодні відбудеться його зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Перед цим у Telegram президента Зеленського повідомлялось, що перед важливим візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії глава держави поговорив з іспанськими журналістами.

"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої формули миру. Говорили про це, а також про кричущу ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та наші очікування від Вільнюського саміту НАТО", - йдеться у коментарі Зеленського.

Підтримка України з боку Іспанії - що сьогодні варто знати

Сьогодні зранку стало відомо, що Педро Санчес раптово прибув з візитом до Києва. У Twitter він написав слова підтримки Україні.

Прем’єр Іспанії оприлюднив ролик із залізничного вокзалу Києва, де його зустріли українські представники. Він зазначив, що хотів би розпочати головування країни в Раді ЄС з візиту до України.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європу не повернеться мир", - прокоментував Санчес.

Варто зазначити, що у лютому поточного року на Алеї сміливості у Києві відкрили іменну табличку на честь Санчеса.

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