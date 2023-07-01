Від 1 липня Іспанія офіційно головує в ЄС.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раптово прибув з візитом до Києва та вже встиг висловити слова підтримки Україні у Twitter.

Чиновник виклав ролик із залізничного вокзалу столиці - там його зустріли українські представники. В соціальній мережі глава іспанського уряду зазначив, що хотів би розпочати головування країни в Раді ЄС з візиту до Україну.

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир", - прокоментував візит до Києва Санчес.

Зазначимо, що Іспанія починає головувати в ЄС від 1 липня, перейнявши право наступництва від Швеції. Відповідну роль Мадрид займатиме до 31 грудня 2023 року. Це вже вп'яте, коли Іспанія головує в ЄС.

Зеленський дав масштабне інтерв'ю перед візитом Санчеса

Нагадаємо, що перед приїздом глави іспанського уряду лідер України Володимир Зеленський дав масштабне інтерв'ю іспанському виданню ELMUNDO, в якому розкрив, якими проблемами, з урахуванням війни, живуть українці зараз.

Так, Зеленський прокоментував шантаж Росії щодо підриву Запорізької атомної станції та підкреслив, що за даними розвідки України, окупанти замінували станцію. З огляду на те, що лідер РФ "неконтрольований", теракт на ЗАЕС можливий, вказав президент.

Також Зеленський уточнив, який досвід ЗСУ можуть передати НАТО в разі приєднання України до Альянсу, а також розповів про особисте - про щоденну небезпеку, з якою стикається кожного дня.

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