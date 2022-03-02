Арахамія пообіцяв повідомити про деталі пізніше.

Інформація про проведення перемовин між Україною та Росією в Біловезькій пущі не відповідає дійсності.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - зазначив він.

Арахамія пообіцяв повідомити про деталі пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на білорусько-українському кордоні пройшли переговори між представниками України і РФ щодо негайного припинення вогню і відведення військ з території України.

В Офісі президента України заявили, що перший раунд переговорів відбувся з метою знаходження точок дотику, а другий має відбутися найближчим часом.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави підкреслив, що Росія повинна перестати бомбити українські міста до того моменту, як можуть початися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.

Сьогодні, 2 березня, депутат Ярослав Железняк повідомив, що російська делегація вже прибула до місця переговорів у Біловезькій пущі, а українська - ні.