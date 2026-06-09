Путін відмовив Зеленському, тепер йому доведеться мати справу з розлюченою Європою, – Politico

У Німеччині заявили, що готові вести переговори безпосередньо з Путіним.

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах про припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив офіційний представник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус. "Новим, на мій погляд, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі, – підкреслив він за підсумками зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні.

За його словами, те, що Європа переймає і продовжує переговорний процес, який досі в основному вели США, є ще однією новою подією. Але Корнеліус також додав, що все відбувається у тісній координації зі США. Європейська ініціатива взяти на себе провідну роль у мирних переговорах з’явилася в той момент, коли Вашингтон дедалі більше зосереджується на припиненні американо-ізраїльської війни з Іраном, пише Politico.

У спільній заяві Мерц та його колеги у Франції й Великій Британії – разом із президентом України Володимиром Зеленським – закликали до "прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи" та висунули п’ять умов для досягнення миру, включаючи негайне та повне припинення вогню. У заяві зазначено, що нинішня лінія зіткнення між російськими та українськими силами має стати відправною точкою для переговорів, а Україна повинна мати "надійні та юридично зобов’язуючі" гарантії безпеки.

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Російські активи мають залишатися замороженими доти, доки Кремль "не припинить свою агресивну війну і не компенсує Україні збитки, завдані війною", також йдеться в документі.

Підготовка до потенційних переговорів триватиме

Європейські лідери продовжать обговорення свого підходу до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня, пояснив Корнеліус.

"Нам потрібна максимально широка підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб дійсно рухатися до миру", – зазначив він.

Однак залишається незрозумілим, чи готовий кремлівський диктатор Володимир Путін сісти за стіл переговорів з європейськими лідерами, які були виключені з прямих переговорів, незважаючи на те, що тривалий час прагнули відігравати більш важливу роль у формуванні можливого врегулювання конфлікту.

Європейські країни, і зокрема Німеччина, стали найбільшими військовими спонсорами Києва і, ймовірно, займуть більш жорстку позицію на переговорах з Москвою, ніж їхні американські колеги. Хоча раніше Путін пропонував лояльного до Кремля колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як потенційного переговірника на мирних переговорах щодо України.

Ця пропозиція була швидко відкинута європейськими столицями, де її широко розглядали як розважливу спробу Путіна розколоти континент і зобразити себе сумлінним партнером у переговорах, знаючи, що пропозиція навряд чи буде прийнята.

Корнеліус заявив, що "можуть знадобитися тижні або навіть місяці", щоб посадити Путіна за стіл переговорів, і що "тільки сильна Україна та тиск на Росію змусять Путіна відступити". Він підкреслив, що Європа має бути готова до того моменту, коли цей час настане. "Нам також необхідно сформувати готовність до діалогу та узгодити умови, за яких такі переговори взагалі можуть відбутися, – констатував він. – Все це частина підготовки. Ми перебуваємо у фазі переорієнтації".

Інші новини про переговорний процес

Раніше УНІАН повідомляв, що переговори щодо України у Британії послали важливий сигнал Путіну та Трампу. Хоча по суті жодних принципово нових домовленостей ця зустріч не принесла, проте посил цієї зустрічі був явним і недвозначним, і вкрай важливе значення має саме час проведення цієї зустрічі.

Крім того, ми також раніше заявляли, що Путін, ймовірно, упустив останній шанс вийти з війни не переможеним. "Для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими", – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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