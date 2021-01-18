Українська делегація запропонувала окупантам розпочати покращення "координаційного механізму" з недопущення обстрілів з боку НЗФ та сприяння проведенню ремонтних робіт.

Сьогодні відбулися перші в 2021 році переговори в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомила в Facebook Українська делегація для участі в ТКГ, сьогодні відбулося засідання підгрупи з безпеки.

Українська делегація нагадала, що її основні зусилля "спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризьского саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості тощо".

Також повідомляється, що російська сторона наполягає на "вдосконаленні координаційного механізму запобігання порушенням режиму припинення вогню".

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Українська делегація запропонувала почати таке вдосконалення з двох актуальних питань, зокрема: недопущення порушень режиму припинення вогню, які призводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня 2021 року; сприяння проведенню інфрастуктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

Окремо сказано, що сьогодні на переговорах вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’янки.

"Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості по відновленню газопостачання в Мар’янці, що було досягнуто завдяки активному сприянню голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка", - наголошується в повідомленні.

Вищезазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.

Нормандський формат: зустріч радників

12 січня в Берліні у відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки". Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Віталій Саєнко