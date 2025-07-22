Очолить нашу делегацію Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, очолить її Рустем Умєров, який наразі обійняв посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони, а до цього був міністром оборони України. Про це зазначено у повідомленні в Telegram-каналі глави держави.

"Провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи... Доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента", - інформує Зеленський.

За його словами, керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах.

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"Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - написав президент.

Переговори з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, турецькі ЗМІ учора повідомили, що цього тижня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер - 23-24 липня.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков теж вже підтвердив, що РФ готова до третього раунду переговорів із Україною. Він зазначив, що з російської сторони "немає жодних змін у переговорній групі" і що для зближення позицій переговорних груп "має бути велика дипломатична робота".

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав умову для переговорів про мир в Україні. За його словами, перемовини мир не є підкоренням однієї сторони іншій, їхньою передумовою має бути припинення бойових дій.

"Але переговори мають враховувати позиції й інтереси обидвох сторін. Переговори - це не підкорення однієї сторони іншій. Президент Зеленський заявляв про те, що передумовою для переговорів мусить бути припинення вогню. Не можуть відбуватися переговори під бомбами", - наголосив дипломат.

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