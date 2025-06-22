Навесні 2022 року Резніков взяв участь у кількох раундах переговорів з росіянами у Білорусі, а потім в Туреччині.

Члени російської делегації на переговорах з Україною поводяться цілком цивілізовано за закритими дверима, і починають виставу лише, виходячи до преси. Принаймні так було на переговорах у 2022 році. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у російсько-українських переговорах в перші тижні повномасштабної війни.

"За закритими дверима [росіяни] поводяться абсолютно нормально, делікатно, дипломатично, по-людськи, з повагою до своїх візаві. Це абсолютна правда. Жодної некоректної поведінки. Навіть до деяких членів української делегації вони зверталися по імені і по батькові у традиції російської культури. Не до всіх, але до деяких звертались: до мене, наприклад", – згадує він.

Справжнє перетворення відбувалося з росіянами, коли вони виходили до медіа, каже Резніков.

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"Ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати", – розповідає він.

Разом з тим, за словами Резнікова, члени російської делегації на переговорах у 2022 році "не мали жодної субєктності, жодного мандату на реальні переговори з точки зору домовитися". Екс-міністр переконаний, що перед російськими делегатами стояла лише одна задача: озвучити те, що їм наказано озвучити.

Резніков також звернув увагу, що голова російської делегації Володимир Мединський тоді дуже здивувався, коли почув пропозицію української сторони про обмін тілами загиблих, бо Росія тоді заперечувала наявність втрат зі свого боку.

На думку Резнікова, проблема не тільки в тому, що російські топ-чиновники, залучені до переговорів, вочевидь, не знали реального стану справ, але і самі приховували від Кремля те, що почули від української делегації.

"Вони не хочуть бути вісниками, які несуть погані новини, і це в ментальності російській, і я потім це багато разів зустрічав. Тому я думаю, що ті члени делегації не доносили справжньої інформації нагору, бо боялись, що вона може не сподобатись, а якщо ти не доносиш адекватно сигнал, що говорила Україна, і чому і як вона аргументувала, це означає, що там, нагорі, не буде змінено рішення", – розповів він.

Російсько-українські "мирні переговори"

Як писав УНІАН, 16 травня цього року в Стамбулі вперше від весни 2022-го Україна та Росія за наполягання Дональда Трампа провели прямі переговори на рівні делегацій. На них росіяни озвучили низку погроз Україні, зокрема про десятиліття нескінченої війни.

Єдиним реальним результатом цієї зустрічі стала домовленість про великий обмін полоненими. Зрештою він справді відбувся у кілька етапів протягом другої половини травня.

2 червня відбувся другий раунд переговорів, на якому сторони обмінялися своїм баченням умов для припинення бойових дій. Росія привезла ультиматум про капітуляцію України, тож реального прогресу на шляху до миру знову не відбулося. Але вдалося домовитися про ще один великий обмін бранцями.

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