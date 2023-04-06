Прес-секретар президента порадив у цьому питанні "орієнтуватися передусім на слова" Зеленського.

Заступник глави ОП Андрій Сибіга уточнив в коментарі BBC Україна свої слова щодо переговорів з Кремлем, коли ЗСУ вийдуть на адмінмежу з Кримом.

За його словами, переговори щодо Криму - лише імовірна опція, мета залишається така сама - повернення півострова: "Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб".

Своєю чергою, прес-секретар президента Сергій Никифоров порадив у цьому питанні "орієнтуватися передусім на слова" Зеленського.

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Раніше в інтерв'ю FT Сибіга заявив, що ОП "готовий відкрити дипломатичну сторінку щодо Криму", але Банкова також "не виключає шлях звільнення півострова нашою армією".

У березні Зеленський заявляв, що представник РФ може бути присутнім під час фіксації миру після закінчення війни тільки в тому випадку, якщо Росія все ж піде на повне виведення своїх військ з України. Якщо ж доведеться їх "вибивати", то "з такими людьми немає про що говорити".

Контрнаступ ЗСУ - звільнення Криму

Як писали західні ЗМІ, США та союзники активно споряджають Україну важкою технікою і боєприпасами, щоб ЗСУ розпочали контрнаступ уже навесні.

Разом з тим у США не вірять, що Україні вдасться вигнати окупантів з усієї території протягом цього року. Хоча й не відкидають такий варіант. Однак є серед американських військових і ті, хто наполягає на необхідності деокупації півострова, який росіяни перетворили у суцільну військову базу.

Україна сподівається сісти за стіл переговорів з Росією "на рівних", але при цьому маючи перевагу на полі бою. Ще наприкінці листопада радник глави ОП Михайло Подоляк стверджував, що ЗСУ виженуть ворога з Криму через півроку.

Російське командування, схоже, вірить у реалізацію цього сценарію, тому посилює на півострові лінію оборони.

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