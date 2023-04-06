Сибіга наголосив, що це не означає, що варіант звільнення Криму від окупантів воєнним шляхом виключають.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ та дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (півострова – ред.) нашою армією", – розповів він в інтервʼю Financial Times.

Заступник керівника ОП зауважив, що Зеленський та його помічники наразі обговорюють такий варіант суто для території окупованого Криму.

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Видання зазначає, що цей коментар Сибіги став "найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах з РФ" з квітня 2022 року після припинення перемовин з країною-агресоркою.

Крім того, як пише FT, слова Сибіги можуть заспокоїти деяких чиновників на Заході, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

Деокупація Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків для звільнення тимчасово окупованого Криму від російських загарбників. Зокрема, передбачається створення люстраційного механізму для оцінки ступеню залученості конкретних осіб до підтримки російських окупантів.

Тим часом у самому Криму окупанти почали створювати оборонні споруди. На території півострова зʼявилася ціла мережа траншей і загороджень. Так, по узбережжю Чорного моря загарбники встановили протитанкові обрубки та артилерійські установки, а також вирили там рови.

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